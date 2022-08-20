Публицист рассказал, взорвет ли путин ЗАЭС

запорожская АЭС находится под контролем россии* с 4 марта.

По словам российского публициста Андрея Пионтковского, российский президент владимир путин шантажируют западные страны и Украину, используя для этого Запорожскую АЭС. Он думает, что таким образом заставит всех пойти ему на политические уступки.

Об этом сообщает 24 канал.

«Реально взрывать Запорожскую атомную электростанцию он не собирается, так как перемещение дрейфа радиоактивного облака невозможно предсказать. Оно вполне может накрыть его бункер», — сказал он.

По мнению публициста, Запад четко дал путину понять, что ответ даже на на применение тактического ядерного оружия будет жестким.

«Если он нанесет ядерный удар или использует тактическое ядерное оружие, то Запад ответит. Россия получит жесткий удар, который коснется лично путина. В таком случае его убьют», — добавил он.

Некоторые СМИ писали, что российский президент согласился, чтобы на ЗАЭС была направлена миссия МАГАТЭ.

Ранее Курсор писал, что Энергоатом заявил, что россия хочет отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины. Оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить энергоблоки станции и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему.

Кроме этого, аналитики ISW сказали, что россия готовит провокацию на ЗАЭС. Сообщается, что российские военные разместили военную технику прямо возле ядерного реактора АЭС.

Курсор писал, что Владимир Зеленский призвал ООН обеспечить сохранность Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудил ядерный шантаж рф на Запорожской АЭС.

Курсор сообщал, что эксперт рассказал, можно ли освободить Запорожскую АЭС военным путем.

Наша редакция сообщала, что в Украине озвучили причину обстрелов россиянами Запорожской АЭС. Запорожская АЭС находится под обстрелами с прошлой недели.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!