Путин не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной — аналитики

президент рф владимир путин* продолжает отказываться относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к равноправному и суверенному партнеру.

Аналитики отметили, что путин не отреагировал на выступление Зеленского перед Конгрессом США в Вашингтоне 22 декабря, а вместо этого сосредоточил свою пресс-конференцию 22 декабря на влиянии США и Запада на Украину. путин повторил свои шаблонные и ложные заявления о том, что США и страны Запада вторгались в Украину со времен ссср.

Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

Такие заявления призваны показать, что появление Украины в 1991 году как суверенного государства было фикцией. Путин также повторил максималистскую цель россии по «защите» украинского народа от его правительства, подразумевая, что россия намерена заставить капитулировать правительство Киева. Также путин упомянул Украину как государство только для того, чтобы ложно отметить, что Украина запретила себе вести переговоры с россией.

По слова экспертов, риторика путина является частью продолжающейся российской информационной операции, которая отрицает легитимность Украины как суверенного государства. Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что выступление Зеленского перед Конгрессом США и передача США Украине систем ПВО Patriot лишь «доказывает», что США ведут опосредованную войну в Украине, и что нет каких-либо признаков готовности к мирным переговорам.

Кроме этого, путин также намекнул, что россия надеялась, что Запад подтолкнет Украину к соблюдению Минских соглашений, но вместо этого была обманута Киевом. Аналитики отметили, что такие заявления направлены на то, чтобы отстранить Украину от участия в будущих прямых переговорах на основании ложных предпосылок о том, что Украина нарушила Минские соглашения и что Киев не является независимым игроком.

В Институте отмечают, что обвинения путина и пескова являются составной частью усилий, направленных на то, чтобы убедить США и НАТО обойти Украину и вести прямые переговоры с россией без участия Зеленского. Эти усилия вряд ли увенчаются успехом, учитывая неоднократные заявления лидеров США и Европы о своей решимости, что Украина будет определять свой собственный курс.

Аналитики добавили, что российские военные не добились каких-либо значительных побед и продвижений в Украине после захвата Лисичанска 3 июля.

Ранее Курсор писал, что путин выступил с новым заявлением: что именно он сказал. путин обратился к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.

Наша редакция писала, что запланировано проведение путиным расширенного заседания коллегии минобороны, где он сделает «важные заявления». Это произойдет в Минске (Беларусь).

Политолог предположил, сможет ли путин втянуть Лукашенко в войну. По его словам, Лукашенко не отдает приказ о ведении своих войск в Украину, потому что это вопрос его выживания.

Встречу посетит Александр Лукашенко. По мнению генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева, основная тема обсуждения президентов рф и Беларуси ‒ втягивание армии последней в войну против Украины.

Курсор сообщал, что российский террорист игорь стрелков-гиркин заявил, что армия рф никогда не сумеет разгромить ВСУ и захватить территорию Украины. Также он раскритиковал путина, потому что тот не взял на себя ответственность за войну, и предположил, что его «деменция достигла высших значений».

Напомним, что многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения, потому что для них это выгодно в различных сферах. Однако, украинская сторона имеет возможность минимизировать сотрудничество этих стран с путиным.