Путин неожиданно прокомментировал смерть пригожина

Кремлевский диктатор назвал нетипичную версию, которая объясняет гибель главаря наемников.

Президент *россии владимир путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

В ходе выступления диктатор высказался о возможной причине крушения самолета, на котором летел главарь ЧВК "вагнер" евгений пригожин.

"Глава СК рф бастрыкин доложил мне, что в телах погибших в авиакатастрофе найдены осколки гранат, внешнего воздействия на самолет не было", – сказал путин.

Он добавил, что на наличие алкоголя и наркотических веществ в телах погибших экспертиза не проводилась, но при обыске в офисе пригожина нашли 5 кг кокаина.

Также на этом мероприятии путин оскандалился другими утверждениями. В частности, он заявил, что россия не начинала войну в Украине, прокомментировал возможный ядерный удар и в очередной раз упомянул о евреях.

Ранее "Курсор" сообщал, что Зеленский назвал год, когда россия сможет атаковать Балтию и другие страны

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!