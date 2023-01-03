Путин приказал показывать в российских кинотеатрах фильмы о войне в Украине

До 1 февраля минкульт должен дать предложения по показу документального кино, посвященного «борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии».

Российский диктатор владимир путин* обязал министерство культуры рф обеспечить показ в кинотеатрах страны документального кино, посвященного «специальной военной операции» (СВО) в Украине.

Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте кремля.

В частности, до 1 февраля минкульт должен представить предложения по обеспечению показа в киносетях российского документального кино на темы, посвященные «сво», борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии».

Также ведомство обязано подать президенту рф свои предложения по организации фестиваля патриотического документального кино.

Помимо этого, путин поручил минобороны оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках «сво», «проявивших отвагу, мужество и героизм».

Кроме того, до 1 апреля минкульт и минпросвещения должны создать «общественные пространства, арт-объекты и школьные музеи» про участников «сво» и провести в российских школах уроки на эту тему.

Ранее Курсор писал, что российский диктатор владимир путин страдает от головных болей, вызванных болезнью Паркинсона, а чтобы скрыть ухудшающееся состояние здоровья использует двойников и дипфейки.

Также Курсор информировал о том, что в Минобороны Великобритании рассказали, с чем связана отмена традиционной пресс-конференции путина. Минобороны Великобритании сообщает, что антивоенные настроения в россии могут усилиться.

Наша редакция писала, что Зеленский заявил, что войны не будет, если умрет путин. По мнению украинского лидера, путинский режим победил россиян и их разум.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!