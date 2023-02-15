Путин провел ряд встреч: о чем шла речь

Комментируя одну из тем диктатор заявил: «Чем быстрее, тем лучше».

Президент *россии владимир путин 15 февраля сделал ряд заявлений, касающихся внутренней политики.

Об этом сообщает «ТАСС».

В частности, кремлевский диктатор встретился с лидером фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым. По словам собеседника путина, представители молодого поколения должны чувствовать, что они могут построить карьеру в россии, чтобы люди, которые покинули рф, «позавидовали, пусть светлой завистью, но позавидовали тем, кто остался».

Путин согласился и одобрил точку зрения, что российские граждане якобы остребованы в своей стране, а не за рубежом. Также российский президент в формате видеосвязи поддержал эксперимент с использованием цифрового удостоверения на смартфоне вместо бумажного паспорта.

«Чем быстрее, тем лучше», – сказал он.

Ранее политолог объяснил, зачем путин пытается дестабилизировать Молдову.

Также «Курсор» сообщал, что британец, служивший в ЦАХАЛе, погиб в Украине.

Помимо этого Беннет в ходе интервью рассказал, почему у путина был «холодный взгляд«, а также о том, как экс-премьеру «пришлось пить водку» с диктатором.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!