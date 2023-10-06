У российского президента запланирована поездка в Кыргызстан в октябре.

Президент российской федерации владимир путин* отправится в Кыргызстан уже на следующей неделе. Стоит отметить, что это первая поездка путина за границу с марта 2023 г., когда Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.

Об этом пишет The Moscow Times.

Сообщается, что президент Кыргызстана Садыр Джапаров пригласил президента рф в свою страну с официальным визитом, поскольку, как известно, у его страны дружеские отношения с москвой. Путин должен прибыть 12 октября, а на следующей день в столице этой среднеазиатской страны Бишкек принять участие во встрече лидеров СНГ.

Кроме того, глава кремля собирается посетить российскую авиабазу в городе Кант, расположенной к востоку от столицы, к 20-летию ее открытия.

Судя по всему, президент рф решился на эту поездку по той причине, что Кыргызстан подписал, однако не ратифицировал Римский устав, поэтому не обязан арестовывать президента путина по обвинению МУС.

Ранее "Курсор" писал о том, что путин сделал курьезное заявление о своих «друзьях в Европе». Глава кремля, регулярно в своей риторике использующий антизападные нарративы, неожиданно сказал, что у его страны якобы есть «много друзей в Европе».

Также мы сообщали, что кремлевский диктатор назвал две причины для возможного применения ядерного оружия. Президент россии владимир путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!