Путина хотят сместить: эксперт рассказал о хитром плане

По словам писателя и политтехнолога Михаила Шейтельмана, после смены политической системы кремля, возможно, примут решение об отказе от войны.

Шейтельман отметил, что президент рф владимир путин стал слаб. В россии это уже ощущают, в том числе кадыров и пригожин. Он добавил, что началась дележка власти.

Об этом он рассказал в эфире проекта «Гроші«.

«Сейчас мы наблюдаем процесс, когда не нашлось в окружении ни одного человека, готового произвести какие-то перемены в связи с ослаблением путина, поэтому нашлись люди… Есть пригожин и кадыров, которые поняли, что слаб не только путин, слабо и окружение», — заявил он.

По его мнению, эти «свежие силы» хотят сместить все окружение путина, а дальше либо просто сместить путина, если с ним не удастся договориться, либо же договориться с ним, что теперь они — его окружение.

«Они уже заочно все это производят. Например, решение о мобилизации у путина принимали, исходя из того, что ведь у его пригожина выходит мобилизовать солдат, а у кремля пока — нет. Кадыров, например, вообще проводил так называемую «самомобилизацию», — сказал политтехнолог.

Однако он считает, что пригожин и кадыров не хотят быть назначенными в старую систему и быть частью ее.

Шейтельман отметил, что, вероятно, после смены системы власти в россии примут решение не об усилении войны, а об отказе от нее.

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