Ракетная атака по Украине: Зеленский обратился к украинцам

Сегодня с самого утра россияне наносят массированные атаки по разным городам Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении обратился к украинцам из-за сегодняшней ракетной атаки на Украину. Президент призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.

«Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские «Шахиды». У них две мишени. Энергообъекты — по всей стране. Киевщина и Хмельницкая, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житормирщина, Кировоградщина, Юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень — люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда. Сегодня будьте в укрытиях. Всегда соблюдайте правила безопасности. И всегда помните, что Украина была до того, как появился этот враг, Украина будет и после него», — отмечает президент.

Ранее Курсор писал о массированном ракетном ударе по Украине. Россияне с самого утра понедельника наносят ракетные атаки по городам Украины. Число жертв и пострадавших пока неизвестно.

Курсор писал, что Россия ударила по Киеву: первые подробности. Сегодня туром после объявления масштабной воздушной тревоги в Украине прогремели взрывы в Киеве.

Курсор сообщал, что российские террористы нанесли ракетный удар по Запорожью. Армия рф проводит массированные обстрелы прифронтового города Запорожья, каждую ночь разрушая дома и убивая мирных людей, женщин и детей. Оккупанты давно превратились из военных в простых террористов.

Обстрелы Запорожья: спасатели под взрывами работают над завалами. Спасатели разбирают завалы разрушенного российскими обстрелами жилого дома в Запорожье.

Также Курсор информировал о том, что в Конгресс США внесены законопроекты о признании россии спонсором терроризма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!