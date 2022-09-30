Ракетный удар по гуманитарной колонне из Запорожья: появились первые подробности

Сегодня утром, 30 сентября, россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате которого есть погибшие и раненые.

Сегодня россияне обстреляли гражданскую гуманитарную колонну на выезде из Запорожья.

Об этом в Telegram сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

По словам Старуха, люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию. Люди ездят туда, чтобы забрать своих родственников или отвезти помощь. По его словам, много погибших и раненых.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы города.



По словам Антона Геращенко, в результате удара четырьмя ракетами С-300 по формирующейся колоне мирных граждан, собиравшихся выехать на оккупированную территорию погибло 23 человека (13 женщин и 11 мужчин) и 35 ранены (11 женщин и 24 мужчины).

Мэр Мелитополя Иван Федоров сказал, что пока нельзя даже посчитать количество погибших и раненых людей. Он добавил, что среди пострадавших есть и жители Мелитополя.

Федоров отметил, что люди каждый день выезжают из областного центра, чтобы поддержать своих родственников, передать жизненно важные лекарства мирному населению и вернуться назад.

Боритесь, чтобы не погибнуть: президент Украины обратился к коренным народам россии. Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться по-русски к коренным народам рф и сказал, что они «не должны погибать в подлой и позорной войне».

Ранее Курсор писал, что Беларусь отрицает возможность размещения на территории республики российских военных баз.

Кроме этого, в Генштабе Украины рассказали, сколько россиян уже призвали на службу.

Также Курсор сообщал о том, что Минобороны Украины оценил состояние ядерного оружия рф и риски его применения.

Помимо этого, россия ищет основания, как обосновать участие в войне белорусской армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!