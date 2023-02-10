Ракетный удар россии по Украине: есть попадание по критической инфраструктуре

Сегодня, 10 февраля, россия снова наносит массированные ракетные удары по территории Украины.

Об этом сообщают СМИ.

С самого утра по всей территории Украины звучит сирена. Под ракетными ударами оказались разные украинские города. Работает ПВО, в небо поднята авиация Украины.

В Укрэнерго заявили, что есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры. В частности, повреждения выявлены в восточном, западном и южном регионах. После атак наблюдаются перебои с электроснабжением в некоторых областях. Также в некоторых региона были введены экстренные и аварийные отключения света, чтобы минимизировать возможные последствия ракетных атак и сохранить энергосистему страны.

Ночью россияне нанесли удары по энергетической инфраструктуре дронами и ракетами. Главными целями были электростанции и объекты системы передачи.

Ракетная атака продолжается, поэтому всех украинцев просят оставаться в укрытиях. Также сообщается о новых запусках ракет.

Ранее Курсор писал, что россия продолжает террор мирного настроения. Ночью по Запорожью была проведена самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения.

Ранее Курсор писал, что Залужный оставил путину два месяца: политолог рассказал о планах ВСУ.

Наш сайт уже сообщал, что у Зеленского заявили, что наступление россии уже началось.

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил запрос Украины на тяжелое вооружение и истребители.

Помимо этого командир пехоты в отставке полковник Ричард Кемп заявил, что в планах путина «блицкриг» и захват новых украинских территорий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!