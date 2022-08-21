Разведка Украины сообщила, в россии не хватает желающих идти на войну

Развездка Украины получила информацию, согласно которой россии* не удается сформировать новые подразделения из-за малого количество желающих отправляться воевать на украинских территориях.

В частности, в нижегородской области сорвалось длящееся с начала июля формирование танкового батальона. Среди необходимых 160 солдат лишь 30 решились на подписание контракта для прохождения службы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Чтобы лучше мотивировать оккупантов проходить службу местные власти обещают выплачивать с 1 сентября ежемесячную денежную помощь. Речь идёт о 10 тыс. российских рублей семьям «добровольцев-контрактников», дети которых проходят обучение в 10-11 классах средних общеобразовательных школ.

Однако, даже такое «привлекательно» предложение не сподвигло значительное количество людей отправиться воевать. Кроме этого, в россии создали новую мобилизационную систему, предусматривающую проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу. Теперь в каждой региональной единице формируются подразделения, которые финансирует местный бюджет.

«В зону особого внимания «рекрутеров» попадают, в первую очередь, представители «малых народов» и беднейшее население. Согласно социальным исследованиям, именно эти категории имеют наибольший «протестный потенциал» из-за ухудшения социально-экономической ситуации», – рассказали в разведке.

Ранее «Курсор» сообщал, что, по мнению экспертов рассказали, что армия российской федерации* теряет эффективность, как и ее техника.

Кроме этого, на фоне приближения Дня независимости Украины военный эксперт сообщил, что украинская сторона готовит россии* «сюрприз». Также отметим, что в рф считают военный конфликт с НАТО «совершенно реальным».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!