Родственники «днровцев» советуют им бежать из российской армии – перехват разговора

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило очередной разговор, во время которого родственники «днровцев»*, воюющих вместе с армией рф, советуют бежать из российских войск.

Об этом говорится в сообщении ГУР.

В очередном перехвате жена рассказывает «днровцу», который служит в оккупационной армии, что его мобилизовали незаконно, и советует бежать в россию, заплатив взятку на границе. По её словам, чтобы переехать через границу нужно заплатить 50 либо 80 тыс. рублей. Потом сидеть в Таганроге и не высовываться, говоит женщина.

Женщина также рассказывает, что из села Урожайного либо какого-нибудь другого, 30 человек будут отправлять на передовую в какое-то село, где нет света, связи. И каждые три либо десять дней этих 30 человек будут менять.

«Только сколько потом из этих 30 останется… «, — говорит женщина и рассказывает солдату о больших потерях бойцов днр в частности и всей армии рф.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!