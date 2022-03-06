Российские оккупанты нанесли очередной удар по Харькову

Примерно в 05:00 по киевскому времени стало известно о том, что над Харьковом пролетел самолет. Также местные СМИ начали писать о новых взрывах.
Также было опубликовано видео последствий очередной бомбардировки города-героя на востоке Украины.
«Улица Северная, Харьков после ночной бомбардировки», — написали на одном из телеграм-каналов.
Ранее редакция Курсора сообщала, что из Беларуси массово сбегают мужчины.
Кроме того, наш сайт писал, что Россия демонстрирует миру свою военную слабость.
Еще напомним, что в окружении Путина произошел раскол из-за войны в Украине.
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