Российский чиновник проболтался про дроны-камикадзе

россия* уже несколько недель использует дроны-камикадзе для ударов по территории Украины.

Член общественного совета при министерстве обороны рф руслан пухов во время эфира на российском телевидении сказал, что дроны-камикадзе, которыми россия атакует Украины — произведены в Иране.

«Лодку раскачивать не будем, поэтому я прошу вас сильно на этих иранских… потому что это классика историй — ж*па есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают», — заявил он ведущим, не зная, что его микрофон уже был включен.

Позже пухов попытался выкрутиться и даже хотел отказаться от своих слов:

«Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а возможно, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После ковида плохо с мозгом», — сказал пухов для «подъем».

По сообщениям СМИ, в июле этого года рф закупила у Ирана большую партию дронов. Согласно различным оценкам, количество беспилотников может достигать до нескольких тысяч единиц техники. При этом, рф отрицает, что ее военные используют беспилотники Ирана для нападения на Украину.

Кроме этого, МИД Ирана отверг обвинения и заявил, что «они ничего никому не продавали».

МИД Украины заявил, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.

Ранее Курсор писал, что обнародованы данные о погибших и пострадавших в результате атаки по Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку беспилотников по Киеву.

Ранее Курсор писал, что россия* атаковала Киев дронами-камикадзе: появились подробности. С самого утра в Киеве звучала воздушная тревога, а затем началась атака дронами-камикадзе.

Курсор писал, что столицу Украины атаковали дронами-камикадзе: что известно. Сегодня утром, 17 октября, российские войска атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.

Курсор сообщал, что украинским военным удается сбивать часть иранских дронов, которыми российская федерация* атакует города, но есть и те, которые поражают объекты. А все дело в отсутствии многоуровневой системы противовоздушной обороны.

Еще мы писали, что в Николаевской области военнослужащие сбили с крупнокалиберного пулемета дрон-камикадзе Shahed-136 армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!