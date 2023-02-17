Российский рубль упал до минимума с апреля 2022 года

В российской федерации* курс доллара к рублю впервые с 25 апреля поднялся выше 75 рублей.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что причинами стремительного падения российской валюты являются эмбарго на нефтепродукты, устойчивое возобновление импорта, повышающее спрос на иностранную валюту, а также ожидания новых санкций Запада против кремля.
Так, 17 февраля, рубль подешевел к доллару на 0,4%, упав до 75,15, самого низкого уровня с 25 апреля.
Российская валюта может столкнуться с дальнейшими проблемами, поскольку лидеры ЕС обсуждают новую серию санкций против россии из-за вторжения в Украину, ожидая, что мишенью станут политики, военные лидеры и российские банки.
Нефть марки Brent, глобальный ориентир для основного экспорта россии, подешевела на 1,3% — до 84,0 долларов за баррель.
Как сообщал Курсор, Европейский Союз намерен обсудить со странами «Группы семи» (G7) десятый пакет санкций против российской федерации.
Также Курсор информировал о том, что в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!