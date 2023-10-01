Согласно оценкам американской стороны, Тегеран не занимается реализацией программы создания ядерного оружия в ближайшее время.

В министерстве обороны США считают, что Иран располагает достаточным количеством ресурсов для создания ядерного устройства менее чем за две недели.

Об этом сказано в ежегодном докладе ведомства "Стратегия противостояния оружию массового поражения".

Если в Тегеране решат, что режим нуждается в ядерном оружии, то он сумеет за срок около двух недель создать ядерное устройства. Согласно оценкам американской стороны, Иран не занимается реализацией программы создания ядерного оружия в ближайшее время, тем не менее он может выработать достаточно расщепляемого материала за короткий срок.

Кроме этого, в минобороны США полагают, что иранская сторона не соблюдает свои обязательства по контролю за химическим оружием. Это обусловлено тем, что Иран не предоставил полную декларацию объектов по производству химического оружия, как это предусмотрено действующими соглашениями.

Ранее СМИ сообщили, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал добро иранским переговорщикам по ядерной программе на начало прямых переговоров в США. Этот "разворот" главы режима – потенциально переломный момент в разногласиях, касающихся ядерной программы Ирана. Уже в скором времени в Омане может состояться встреча ведущего переговорщика по ядерной программе Али Бакери-Кани и координатора Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгерка.

Также "Курсор" сообщал, что недавно в Иране пригрозили Израилю «особым» оружие.

Помимо этого эксперт рассказал, насколько опасными являются для Украины иранские сверхзвуковые баллистические ракеты.