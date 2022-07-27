Россия хочет захватить еще больше территорий Украины — аналитики ISW

Аналитики отмечают, что «руководство», которое поддерживается россией, продолжает озвучивать сроки захвата новых территорий Украины, перед проведением референдума о присоединении к россии оккупированных территорий.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

По словам «первого заместителя главы мининформации ДНР», уже к концу следующего месяца ДНР рассчитывает на то, что полностью захватит Донецкую область.

«Российское марионеточное и оккупационное руководство, вероятно, настаивает на установлении сроков для военных целей, чтобы поддержать условия ускоренной аннексии, хотя россияне вряд ли оккупируют значительную дополнительную территорию в Украине до начала указанного срока аннексии», — подчеркивают аналитики.

Согласно отчету Института, россияне смогли занять крайние позиции к северо-востоку от Бахмута, а также продолжают вести боевые действия к востоку и югу от города. Российские войска атаковали северо-западное направление от Изюма, возможно, чтобы повысить безопасность тылов на линии Изюм — Славянск. Кроме этого, россияне вели ограниченные атаки к юго-западу от Донецка.

Ранее ряд западных СМИ писали, что в кремле хотят аннексировать пятую часть территории Украины уже в середине сентября.

СМИ: Зеленский дал на деоккупацию Украины шесть недель. Президент Украины считает, что сейчас для украинской армии решающий момент — ВСУ должны освободить захваченные россией территории до наступления холодов.

Ракетные удары по югу Украины: появились подробности. Сегодня россияне нанесли ракетные удары по южным регионам Украины. В результате ракетных ударов повреждения частные дома и портовая инфраструктура.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Курсор собщал, что украинцы в блокаде: россия не выпускает людей с оккупированных территорий. Оказавшиеся в заложниках жители Мелитополя и Херсона лишены возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. Они стоят в колонне из 1200 машин под палящим солнцем, а рф уверена, что потребности в «зеленом коридоре» нет.