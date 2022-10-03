Россия может ударить по аэропортам Польши — CNN

По мнению американского сенатора, сейчас нельзя предсказать действия президента рф владимира путина*.

По словам сенатора-республиканца от Флориды Марко Рубио, россияне потеряла инициативу на фронте и вынуждены отступать, поэтому президент рф владимир путин может решить нанести удары по местам распределения военной помощи Украине, в том числе тех, которые находятся на территории стран НАТО.

Об этом сенатор заявил в программе State of the Union на телеканале CNN.

Рубио отметил, что путин непредсказуем и из-за тяжелых поражений российской армии на фронте может решиться на отчаянные шаги.

«Если путин решит, например, что вооружение НАТО, вооружение Европы и вооружение США для Украины не просто приведет к тому, что он проиграет войну, но и подорвет его контроль над властью… вполне возможно, что он может в конечном счете нанести удар по некоторым из этих мест распределения, через которые поступают эти поставки, в том числе внутри Польши», — заявил он.

«Много говорят о ядерных ударах, но меня беспокоит возможная российская атака внутри территории НАТО», — добавил он и подчеркнул, что, если это произойдет, то ответ Альянса не заставит себя ждать.

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал, применит ли рф ядерное оружие против Украины. Власти россии уже не раз заявляли, что могут использовать ядерное оружие для достижения своих целей в войне против Украины.

Также в ISW назвали два варианта применения путиным тактического ядерного оружия. В Институте изучения войны заявили, что не увидели в речи путина 30 сентября каких-либо признаков намерений рф немедленно применить против Украины ядерное оружие.

Курсор сообщал, что в США считают, что вероятность применения главой рф владимиром путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии. При этом эксперты все же считают такой вариант маловероятным.

Кроме этого, спецслужбы США активизировали усилия по отслеживанию любых действий российских военных, которые могут свидетельствовать, что путин отдал приказ о применении ядерного оружия в Украине.

Курсор также сообщал, что в СНБО Украины оценили вероятность применения путиным ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!