Россия отправила войска к границе с Финляндией — СМИ

Стало известно, что российская федерация начала стягивать войска к границе с Финляндией после заявлений о вступлении в НАТО.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
На территории россии по направлению к границе с Финляндией подмечено тяжелое вооружение, включая ракетные системы, через несколько часов после того, как в Кремле предостерегли Хельсинки от вступления в НАТО.
Ранее наш сайт сообщал, что в сети показали жуткие кадры разбомбленных домов Киевской области. Северо-западная часть Киевской области находилась под оккупацией несколько недель. Российские войска не разрешали доставать людей из-под завалов в Бородянке. Те, кто их не слушал, были расстреляны.
Кроме того, редакция Курсора писала, что путин рассказал, зачем послал войска в Украину. Президент россии владимир путин появилась на публике. Так, к нему прилетел самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. И вот во время встречи российские пропагандистские СМИ взяли у путина интервью.
Еще напомним, что появились фотографии разрушенных российскими оккупантами пригородов Киева.
Британская разведка заявила о перебросе войск рф к Донецку.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!