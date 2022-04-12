Россия отправила войска к границе с Финляндией — СМИ

Не так давно Финляндия заявила о планах по вступлению в НАТО, так как опасается агрессивного соседа. И вот москва решила, судя по всему, запугать Хельсинки и отправила к своим границам тяжелое вооружение.

Стало известно, что российская федерация начала стягивать войска к границе с Финляндией после заявлений о вступлении в НАТО.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

На территории россии по направлению к границе с Финляндией подмечено тяжелое вооружение, включая ракетные системы, через несколько часов после того, как в Кремле предостерегли Хельсинки от вступления в НАТО.

Ранее наш сайт сообщал, что в сети показали жуткие кадры разбомбленных домов Киевской области. Северо-западная часть Киевской области находилась под оккупацией несколько недель. Российские войска не разрешали доставать людей из-под завалов в Бородянке. Те, кто их не слушал, были расстреляны.

Кроме того, редакция Курсора писала, что путин рассказал, зачем послал войска в Украину. Президент россии владимир путин появилась на публике. Так, к нему прилетел самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. И вот во время встречи российские пропагандистские СМИ взяли у путина интервью.

Еще напомним, что появились фотографии разрушенных российскими оккупантами пригородов Киева.

Британская разведка заявила о перебросе войск рф к Донецку.