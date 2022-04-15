Россия произвела масштабный ракетный обстрел Киева

15 марта россия* снова обстреляла украинскую столицу. Так, минобороны рф заявляет, что Украина атакует ее территорию. Речь идет о Брянской и Белгородской областях, а потому они могут атаковать «центры принятия решений». Видно, проведение так называемой «спецоперации» на территории Украины российское миниобороны не смущает.
И вот, как рассказал представитель ведомства, генерал-майор игорь конашенков на окраине Киева при помощи ракеты Калибр был поражен некий военный объект.
А вот в Украине не подтвердили, что удар был нанесен именно по военному объекту. Жители Киева в социальных сетях сообщают, что слышали взрывы, а в некоторых районах пропало электричество.
Ранее редакция Курсора сообщала, что солдат рф признался жене, что россияне сами обстреливают свои города.
Кроме того, мы писали, что эксперт рассказал, как изменится ситуация в Черном море после затопления крейсера москва.
Еще напомним, что аэроразведка Украины показала видео, на котором эффективно уничтожает российские танки Т-72.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!