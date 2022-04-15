Россия произвела масштабный ракетный обстрел Киева

Украинская сторона не подтверждает, что удары наносились по военным объектам. Киевляне говорят, что слышали взрывы, а пользователи соцсетей писали, что в некоторых местах пропало электричество.

15 марта россия* снова обстреляла украинскую столицу. Так, минобороны рф заявляет, что Украина атакует ее территорию. Речь идет о Брянской и Белгородской областях, а потому они могут атаковать «центры принятия решений». Видно, проведение так называемой «спецоперации» на территории Украины российское миниобороны не смущает.

И вот, как рассказал представитель ведомства, генерал-майор игорь конашенков на окраине Киева при помощи ракеты Калибр был поражен некий военный объект.

А вот в Украине не подтвердили, что удар был нанесен именно по военному объекту. Жители Киева в социальных сетях сообщают, что слышали взрывы, а в некоторых районах пропало электричество.

Ранее редакция Курсора сообщала, что солдат рф признался жене, что россияне сами обстреливают свои города.

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