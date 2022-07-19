Россия ударила по Одесской области: озвучена причина

В ночь с 18 на 19 июля россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Одесской области.

По словам главы Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, ночной ракетный удар россиян по Одесской области является продолжением «сирийского сценария». Таким образом страна-агрессор хочет надавить на Украину.

Об этом сказал глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

«Враг продолжает бить именно по мирным жителям. Ракеты типа Калибр россияне использовали впервые в 2015 году. Тогда они с Каспийского моря стреляли по Сирии. С тех пор Россия считает, что именно ракеты Калибр являются таким механизмом давления, военно-политического давления на те или иные страны», — заявил Братчук.

Глава Одесской ОВА отметил, что такие ракетные обстрелы говорят о том, что у врага началась «агония», а Украина обязательно победит.

Ранее Курсор писал, что россияне нанесли ракетный удар по Одесской области: появились новые подробности. россия ночью обстреляла Одесскую область, выпустив семь ракет из воздушного пространства над Черным морем.

Курсор писал, что американский политолог призвал помочь Украине разбомбить Крымский мост. По его мнению, США пытаются не допустить выхода боевых действий за пределы Украины. Негласный запрет на обстрел российской территории эксперт назвал глупым.

Стало известно, что россияне вторглись в Украину, используя карты прошлого столетия. Российские командиры при планировании полномасштабного вторжения в Украину использовали топографические карты страны 1969 года.

Кроме того, Курсор сообщал, что эксперт рассказал, чего на самом деле боятся в россии.

Еще напомним, что главный раввин Украины рассказал о безумии владимира путина.

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