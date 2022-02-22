Сертификация «Северного потока — 2» будет остановлена — Шольц

Правительство Германии временно останавливает сертификацию «Северного потока — 2» из-за агрессии России против Украины.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он поручил провести новую оценку того, как можно обеспечить поставки газа в ФРГ. «Ситуация кардинально изменилась, — сказал Шольц. — Минэкономики ФРГ предоставлены соответствующие указания».

Германия намерена диверсифицировать импорт газа совместно с другими европейскими странами, а также продолжает работать над развитием возобновляемых источников энергии. Так канцлер Шольц ответил на вопрос о зависимости Берлина от российского газа.

Напомним, Госдума России на заседании 22 февраля выявила правосубъектность «ДНР» и «ЛНР». Решение было принято единогласно. «За» ратификацию контракта с «Л/ДНР»проголосовали 400 депутатов.

Ранее Курсор писал, что депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что «любой снаряд по Луганску или Донецку мы будем воспринимать как удар по Москве». В конце он добавил, что «вся Украина будет Российской!».

Также Курсор сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник на экстренном совещании по национальной безопасности, что Владимир Путин «настроен на полномасштабное вторжение» в Украину.

Еще Курсор передавал, что Россия может начать строить полноценные военные базы на территории оккупированной части Донбасса. Это подразумевается в документах, которые Путин подписал с террористами Пушилиным и Пасечником, главами так называемых «ДНР» и «ЛНР».

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