Аналитики рассказали, зачем россия распространяет фейки о «грязной бомбе»

Накануне министр обороны россии сергей шойгу провел ряд телефонных переговоров с лидерами четырех стран-членов НАТО и обвинил Украину в подготовке к применению так называемой «грязной бомбы» с ядерными веществами. Но вероятность того, что рф использует это в качестве прикрытие для собственного ядерного или химического удара крайне низка.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что звонки шойгу — очередная провокация со стороны россии, чтобы расшатать единство в рядах союзников Украины. В отчете говорится о том, что обвинениями о «грязной бомбе» шойгу, вероятно, пытался замедлить военную помощь Запада для Украины, а также повторно запустить в инфопространство лживый нарратив рф о том, что США якобы готовят тайный удар химическим оружием по Украине, чтобы потом обвинить в этом россию.

«Вряд ли кремль готовит бомбовый удар под фальшивым флагом. Утверждения шойгу способствуют давней информационной кампании рф. кремль неоднократно заявлял, что западные государства помогут Украине провести атаку с применением оружия массового поражения под фальшивым флагом с первых этапов вторжения в Украину в феврале. В апреле миноборонф рф оссии заявило, что располагает информацией о том, что США «готовят провокации для обвинения вооруженных сил россии в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия». В своем выступлении перед вторжением 24 февраля путин заявил, что Украина готовится к ядерному нападению на рф, а российские государственные СМИ неоднократно утверждали, что западные государства поддерживают разработку Украиной ядерного оружия и планируют атаки под фальшивым флагом», — заявили аналитики.

По мнению экспертов, все эти заявления шойгу не стоит рассматривать, как предвестники применения рф тактического ядерного оружия. Они считают, что, если бы россия собиралась ее применить, то сделала бы это гораздо раньше.

Ранее Курсор писал, что в Украине прокомментировали истерию шойгу по поводу «грязной бомбы». В МИД Украины заявили, что страна придерживается договора о нераспространении ядерного оружия и считает абсурдными обвинения рф в попытке использовать ядерное оружие, которого в Украине нет и не может быть.

Также наш сайт информировал, что Зеленский считает, что путин готов нанести ядерный удар. Тот факт, что из рф начала поступать информация, что якобы Украина готовит «грязную бомбу», по мнению Зеленского, говорит о том, что именно россия уже все приготовила.

Как сообщал Курсор, российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где Украине еще только предстоит обеспечить крепкие информационные позиции.

Наш сайт писал ранее, что стало известно, сколько иранских дронов сбили в Украине за ночь. Армия российских оккупантов продолжает терроризировать украинцев всеми возможными способами.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!