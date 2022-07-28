Россияне на Донбассе переоделись в украинскую форму, пытаясь обмануть ВСУ

Солдаты российской федерации* пытались штурмовать населенный пункт на Донбассе, и чтобы ввести ВСУ в заблуждение. Переоделись в украинскую форму.

Российские солдаты продолжают боевые действия на Донбассе и придумывают различные способы, чтобы обмануть украинских военных. В районе Песок они пытались ввести ВСУ в заблуждение, переодевшись в украинскую форму.

Об этом сообщил Генеральный штаб Украины на своей странице в Facebook.

Военные российской федерации пытались взять населенный пункт штурмом, но потерпели поражение и отошли. Они в очередной раз нарушили обычаи войны и пытались обмануть ВСУ, переодевшись в украинскую военную форму. Также солдаты рф повязали себе на руки и ноги белые ленты и в таком виде попытались захватить Пески, но их план провалился. Все это оккупанты делали под прикрытием реактивной и ствольной артиллерии и танков.

В Генштабе отметили, что такое поведение со стороны российской федерации расценивается как нарушение обычаев войны.

Кроме того, российские военные попытались штурмовать украинские позиции на Бахмутском и Славянском направлениях, но их попытки закончились поражением.

«Курсор» писал ранее, что западные СМИ уверены, что российские войска уже не смогут захватить Донецкую область Украины — вместо этого ВСУ пойдут в контрнаступление и деоккупируют Донбасс.

Еще мы писали, что оккупанты из рф, захватившие Мелитополь, Херсон и другие города юго-востока Украины, не выпускают мирных жителей, удерживая их в заложниках.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!