Россияне обстреляли Запорожскую ТЭС: сообщается о погибшем и раненых

Российские террористы обстреляли Запорожскую тепловую электростанцию (ТЭС), расположенную в оккупированном Энергодаре. Есть данные о гибели одного человека и ранении еще нескольких жителей, они проверяются.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, оккупанты традиционно обвинили в инциденте ВСУ, однако «обстоятельства произошедшего вызывают большие вопросы».

«Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждений автомобиля с практически ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. Вероятно, из автомата. Действительно ли факт гибели человека, сейчас выясняем», — написал Орлов.

В то же время, как отметил мэр, уже известно, что минометными обстрелами в Энергодаре сегодня был поврежден центральный тепловой пункт.

«На восстановление водоснабжения уйдет время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра», — уточнил Орлов.

Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты озвучили руководству Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) требование об ограничении допуска персонала на станцию. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.

По информации НАЭК «Энергоатом», оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить энергоблоки ЗАЭС и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему.

Также Курсор сообщал, что по словам военного эксперта Алексея Мельника, риск возникновения ядерной катастрофы значительно увеличивается, если будет предпринята попытка военного освобождения Запорожской АЭС, которая оккупирована россиянами.

ЗАЭС находится под контролем россиян с 4 марта. Они также контролируют город Энергодар, являющийся городом-спутником электростанции. Россияне несколько раз обстреливали территорию ЗАЭС. В результате обстрелов повреждения получили некоторые объекты. Власти Украины обратились за помощью к МАГАТЭ, чтобы разрешить конфликт и предотвратить ядерную катастрофу.