"С такими темпами работы нашей доблестной ПВО, мы скоро останемся без авиации".

Российские террористы в очередной раз сбили свой самолет в районе временно оккупированного украинского города Мариуполь.

Об этом сообщают местные паблики.

"Наше ПВО отличилось. Летчик жив. ... С такими темпами работы нашей доблестной ПВО мы скоро останемся без авиации", - говорится в посте к видео.

Напомним, на днях российские оккупационные войска в районе Токмака Запорожской области, который временно находится под контролем захватчиков, сбили собственный многоцелевой истребитель Су-35. Об этом сообщается на странице министерства обороны Великобритании в Twitter.

По словам разведчиков, средства ПВО россиян, вероятно, сбили собственное военное судно примерно в 20 километрах позади текущей линии фронта, 28 сентября 2023 года. А этот самолет являлся одним из самых современных истребителей, который есть на вооружении путинской армии.

Курсор писал ранее, что ежедневно на фронте в Украине солдаты путинской армии теряют большое количество личного состава и техники, а это влияет на моральное состояние военнослужащих, которые, среди прочего, постоянно жалуются на дефицит вооружения. Есть российские подразделения, боевые возможности которых настолько ухудшились, что они не способны проводить больше атаки.

Еще мы писали, что на территории рф* участились "хлопки", в ночь на среду, 4 октября, их слышали жители брянска и белгорода. Местные власти заявили, что города якобы атаковали БПЛА.