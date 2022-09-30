Шойгу потерял доверие путина — ISW

Бюрократические сбои в российской частичной мобилизации могут свидетельствовать о том, что президент рф владимир путин* снова напрямую работает с командующими вс рф.

По словам американских экспертов, путин обошел стандартную процедуру, по которой коммуникация осуществляется через министерство обороны, потому что переброска неподготовленных резервов осуществляется сразу на самые горячие участки фронта. Кроме этого, командующие заинтересованы в неотложном подкреплении и не заботятся о прохождении мобилизированных стандартной военной практики.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что все это говорит о том, что путин потерял доверие к министерству сергея шойгу.

«Противоречивые и непоследовательные нарративы, используемые кремлевскими чиновниками и минобороны рф о процедурах мобилизации, могут указывать на то, что путин как верховный главнокомандующий отдавал расходящиеся или противоречащие друг другу приказы», — говорится в отчете.

ISW ранее сообщал, что путин неоднократно обходил российскую цепочку инстанций при принятии решений относительно хода российской «специальной военной операции» на Украине, вероятно, потому, что он потерял доверие к минобороны россии.

Боритесь, чтобы не погибнуть: президент Украины обратился к коренным народам россии. Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться по-русски к коренным народам рф и сказал, что они «не должны погибать в подлой и позорной войне».

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Помимо этого, россия ищет основания, как обосновать участие в войне белорусской армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!