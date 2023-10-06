Шольц объяснил, почему Германия не передаст Украине крылатые ракеты

Шольц заявил, что в использовании этих ракет нужно участие немецких солдат, а это недопустимо.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил недопустимость передачи Украине крылатых ракет Taurus, объяснив, что их использование требует участия солдат Бундесвера.

Об этом пишет агентство "Укринформ".

Лидер Германии высказал свою позицию относительно передачи Украине ракет Taurus на пресс-конференции после встречи с лидерами ЕС в Гранаде. Его спросили о "красных линиях" в этом вопросе, и он подчеркнул, что участие солдат его страны в этом контексте не поддерживается.

"Мы придерживаемся единственной позиции: участие немецких военных в любых действиях, даже за пределами Украины, не допустимо", - сказал Шольц.

Тем не менее, канцлер подчеркнул, что Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине. Он напомнил, что ФРГ остается важным поставщиком вооружения для Украины и предоставляет украинским Вооруженным силам то, что им нужно наиболее, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.

Тем временем сегодня стало известно, что Швеция отправит Украине новый пакет военной поддержки на сумму 2,2 миллиарда крон (199 миллионов долларов), состоящий в основном из боеприпасов и запасных частей для ранее подаренных систем, заявил в министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Курсор писал, что в ВСУ пояснили, для чего путину* позарез нужна украинская Одесса.

Напомним, что ведущий, который пошел на фронт, признался, как солдаты ВСУ относятся к Зеленскому.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!