Мужчина лично знаком с украинским лидером и рассказал, удивило ли его поведение Зеленского после 24 февраля 2022 года.

Звезда шоу «Лига смеха» и воин ВСУ Виктор Розовый откровенно рассказал, что солдаты думают о президенте их страны Владимире Зеленском.

Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу ISLNDTV.

Розовый, лично знакомый с Зеленским, признался, что солдаты ВСУ никогда не занимались обсуждением деятельности президента. Тем не менее он поделился своей точкой зрения.

"Я всегда говорю только, что он хороший, он хороший человек. Далее делайте выводы сами. Очень хороший человек", – отметил он.

По словам ведущего специальных выпуском "Лиги смеха", он прекрасно понимал, как себя покажет Зеленский после 24 февраля, начала полномасштабной войны против *россии. Он утверждает, что его не удивили сильные и смелые поступки президента.

Следует отметить, что Розовый служит в полку "Азов" и регулярно сталкивается на фронте с российскими оккупантами. Также между борьбой за независимость своей страны он успевает вести видеоблог с фронта "Як там у нас?" с украинскими защитницами и порой давать интервью. Он рассказывает о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются украинские военные.

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Помимо этого мы писали о том, что российская элита хочет обменять войну с Украиной на конфликт с Китаем.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!