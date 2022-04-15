СМИ: россия угрожает США из-за Украины

Россия направила США официальную дипломатическую ноту, в которой предупреждает, что поставки Украине систем вооружения «подливают масла» в конфликт, так как это может привести к «непредсказуемые последствия».

Об этом сообщает издание The Washington Post после ознакомления с копией дипломатической ноты.

Документ «О беспокойстве России в связи с массированными поставками вооружения и военной техники киевскому режиму» был направлен в Государственный департамент США посольством россии* в Вашингтоне.

«Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — говорится в ноте россии.

Россия обвинила союзников в нарушении «жестких принципов» переброски вооружений в зоны конфликта.

Дипломатическую ноту направили после того, как президент США Джо Байден одобрил расширение спектра вооружений Украины.

«То, что россияне говорят нам приватно, — это то же, что мы говорили миру публично — что огромный объем помощи, которую мы предоставляем нашим украинским партнерам, оказывается чрезвычайно эффективным», — заявил чиновник администрации президента Соединенных Штатов.

Госдепартамент отказался комментировать содержание двухстраничной дипломатической ноты или какой-либо ответ США.

Эксперты предположили, что москва, которая назвала прибывающие в страну конвои с оружием законными военными целями, но до сих пор не атаковала их, может готовиться к этому.

«Они нацелились на склады снабжения в самой Украине, где хранились некоторые из этих запасов. Реальный вопрос заключается в том, пойдут ли они дальше попыток нацелить оружие на территорию Украины, попытаются ли они поразить сами конвои снабжения и, возможно, страны НАТО на границе Украины, которые являются перевалочными пунктами для поставки», — заявил экс-директор по анализу россии в ЦРУ Джордж Биб.

Биб сказал, если российская армия «споткнется» и на следующем этапе войны, то риск того, что россия нацелится на поставку Альянса, существенно возрастет.

Ранее Курсор писал, что минобороны россии* подтвердили, что крейсер «москва» затонул. Российский крейсер, которые вчера был подбит «Нептуном» сегодня официально потонул — минобороны рф заявило, что при транспортировке он пошел ко дну.

Курсор писал, что в минобороны рф заявили, что флагман Черноморского флота серьезно поврежден. В министерстве обороны россии* заявили, что ракетный крейсер «Москва», который является флагманом Черноморского флота рф, получил серьезные повреждения.

Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».

Курсор также писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.

Напомним, что в российских городах и в Крыму готовится серия терактов. Российские власти пытаются настроить своих граждан против украинцев, а для того, чтобы заставить их ненавидеть украинский народ, не остановятся даже перед терактами против собственного населения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!