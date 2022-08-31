СМИ заявили, что шойгу еще не отправили в отставку

Сообщается, что министр обороны россии сергей шойгу* еще не отстранен от занимаемой должности.

Согласно заявлению Центра противодействия дезинформации при СНБО, президент рф владимир путин еще не уволил с должности сергея шойгу, так как не хочет делать это в такое тяжелое время.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦПД.

По словам экспертов, благодаря шойгу на временно оккупированных территориях Херсонской области значительно обострилась борьба за «власть» между ставленниками министра и сотрудниками фсб. Представители фбс мстят за обыски и потому, что не было получено предупреждение о повторных ударах по казармам.

Кроме этого, «группа Шойгу» за бюджетные средства проводит пиар-кампанию, чтобы сместить ответственность за провал войны против Украины с шойгу на фсб. А фсб в ответ публикуют факты о неподготовленности чиновников минобороны.

«шойгу еще не отправлен в отставку лишь из-за того, что путин в трудное время не хочет менять министра обороны. Но настаивают, что как только будет подобрана другая кандидатура, его заменят», — цитирует СНБО источники, которые близки к генштабу вс рф.

Ранее Курсор писал, что британская разведка заявила, что шойгу отстранили от управления войсками рф в Украине. Согласно сообщениям СМИ, из-за проблем россиян в войне против Украины министр обороны россии сергей шойгу отстранен от занимаемой должности.

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Ранее Курсор писал, что израильский аналитик рассказал, как рф будет пытаться остановить ВСУ на юге. Военный эксперт рассказал, какую тактику будут использовать россияне, чтобы остановить контрнаступление ВСУ на юге Украины.

Кроме этого, эксперт рассказал, почему Черноморский флот рф фактически «вышел» из войны. Военный эксперт Павел Нарожный считает, что Черноморский флот рф практически «сдулся» и объяснил, почему он уже не имеет сильного влияния на военные действия.

Как сообщал Курсор днем 29 августа, оперативное командование «Юг» подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!