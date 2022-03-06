Совет по правам человека при президенте РФ высказал отношение по поводу войны с Украиной

В окружении президента России Владимира Путина начинают все больше осуждать войну в Украине, которая была развязана 24 февраля. Даже официальные органы в РФ уже смело говорят о том, что военные действия надо заканчивать.

Шестого марта комиссия по политическим правам при президенте Российской Федерации опубликовала заявление против войны с Украиной. Кроме того, комиссия выступает против тюремных сроков за публикацию и распространение информации об этой войне.

В заявлении сказано, что члены комиссии не дают политических оценок и предложений. Однако они уверены, что блокировка многих СМИ резкое увеличение рисков для реализации основных гражданских прав и свобод.

В комиссии предложили принять различные точки зрения на то, что происходит в Украине. Также они рассказали, что цена использования армии слишком велика для достижения поставленных целей. В комиссии заявили, что военные действия необходимо остановить как можно скорее.

Также они напомнили о проблемах со свободой слова в РФ, а также заявили, что участникам боевых действий нужно помнить о нормах гуманитарного права.

Ранее Курсор сообщал, что российские войска полностью разрушили аэропорт в центре Украины.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что российские авиакомпании прекращают полеты за границу.

Еще напомним, что прокурор Нюрнбергского процесса считает, что посадить Путина вполне возможно.

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