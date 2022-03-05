Прокурор Нюрнбергского процесса считает, что посадить Путина вполне возможно

Западные страны надеялись, что угроза Нюрнбергского процесса будет сдерживать российских военных от совершения преступлений. Но сейчас понятно, что этот прецедент не действует на оккупантов.

Президент РФ Владимир Путин может быть осужден за преступления против человечества. Об этом рассказал 101-летний Бенджамин Ференц, который был прокурором на Нюрнбергском процессе над руководителями нацистской Германии.

По его словам, те преступления, которые совершает Кремль против Украины, являются позором для всего человечества. Владимир Путин может быть заключен в тюрьму также, как и глава боснийских сербов Радован Караджич, осужденный за геноцид.

Такую возможность Ференц назвал «очень реалистичной». Правда, нужна решимость для того, чтобы это сделать.

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