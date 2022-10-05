США считают, что к убийству Дугиной причастна Украина – The New York Times

У американских спецслужб есть версия, что некоторые члены правительства Украины санкционировали убийство дочери Дарьи Дугиной – дочери философа и путиниста Александра Дугина.

Журналисты получили информацию, что США никоим образом не причастны к убийству Дугиной и не предоставляли Украине разведывательные данные, касавшиеся ныне покойной.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

Утверждается, что Вашингтону даже не было известно о планировании этой операции. По информации собеседников журналистов, американское правительство выступило бы против проведения этой операции, если бы ему о ней сообщили.

Администрация Байдена обеспокоена подобными атаками, имеющими огромное символическое значение. Проблема в том, что такие действия не влияют напрямую на войну и могут привести к тому, что российские военные будут покушаться на высокопоставленных украинских чиновников. По словам анонимных источников, после убийства Дугиной США заявили украинскому правительству, что осуждают подобное.

Отметим, что в Украине отрицают причастность к этому событию. В частности, по словам Зеленского, убитая не являлась «ответственностью» Киева и не интересовала украинское правительство. Похожую точку зрения высказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Любое убийство во время войны в той или иной стране должно иметь какое-то практическое значение. Оно должно выполнять какую-то конкретную цель, тактическую или стратегическую. Кто-то вроде Дугиных не является тактической или стратегической целью для Украины», – сказал он и добавил, что Украины имеет другие цели, среди которых коллаборационисты и российское командование.

Напомним, что Дарья Дугина погибла 20 августа в Московской области из-за взрыва машины. По версии *фсб, убийство организовано украинскими спецслужбами, которое якобы выполнила Наталья Вовк, имеющая гражданство Украины. Также в причастности к этому обвиняют Богдана Цыганенко.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!