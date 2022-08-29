Высшее агентство безопасности рф заявило, что установило личность второго украинца, который, по его утверждениям, был причастен к убийству дочери российского националистического идеолога.
федеральная служба безопасности рф (фсб), главное агентство-преемник кгб, заявило, что гражданин Украины Богдан Цыганенко помогал готовить убийство дарьи дугиной, дочери александра дугина, которого некоторые на Западе называли «мозгом путина».
фсб обвинила Цыганенко в том, что он предоставил главной подозреваемой Наталье Вовк поддельные документы и номерные знаки, а также помог ей собрать взрывное устройство, которое было заложено в машине дугиной.
По данным фсб, 44-летний Цыганенко прибыл в россию через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства.
Дугина, 29-летний комментатор националистического российского телеканала, погибла в результате взрыва дистанционно управляемого взрывного устройства, заложенного в ее внедорожнике, в ночь на 20 августа, когда она ехала по окраине москвы. Она скончалась на месте от полученных травм, как заявили власти.
И она, и ее отец, философ, писатель и политический теоретик, горячо поддержали решение президента р владимира путина ввести войска в Украину.
фсб заявила, что убийство дугиной было «подготовлено и совершено украинскими спецслужбами», и обвинила Вовка в том, что он совершил убийство, а затем бежал в Эстонию.
Вовк, по данным ФСБ, приехала в рф в июле с 12-летней дочерью и сняла квартиру в доме, где жила дугина, чтобы следить за ней. Агентство утверждало, что Вовк и ее дочь были на националистическом фестивале, на котором дугин и его дочь присутствовали незадолго до убийства.
Киев категорически отрицает свою причастность к смерти дугиной. Эстонские власти заявили, что не получали никаких официальных запросов или запросов от россии в отношении Вовка.
Ранее Курсор писал, что СМИ сообщали, что обвиненную фсб рф в убийстве Дарьи Дугиной нашли мертвой. Журналисты получили информацию, согласно которой Наталью Вовк, которую фсб рф обвинила в убийстве дугиной, нашли убитой на съемной квартире.
Отметим, что фсб рф обвинила Вовк в убийстве дугиной, которая взорвалась в джипе посреди москвы. Покойная помогала своему отцу, философу и пропагандисту, распространять идеологию «русского мира».
Как считают российские правоохранители, Наталья входит в полк «Азов» и якобы специально приехала в россию в июле этого года, чтобы убить дугину или ее отца. Пресс-служба «Азова» опровергла причастность Вовк к их полку. Спустя несколько дней ответственность за убийство дочери дугина взяла на себя «Национальная республиканская армия», связанная с партизанским движением в россии.
Также «Курсор» рассказывал, что после этого инцидента путин усилил охрану детей и близких.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!