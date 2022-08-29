Россия назвала второго подозреваемого в убийстве дугиной

в москве* утверждают, что украинская тайная полиция направила двух агентов для убийства идеолога александра дугина, но вместо этого убили его дочь.

Высшее агентство безопасности рф заявило, что установило личность второго украинца, который, по его утверждениям, был причастен к убийству дочери российского националистического идеолога.

федеральная служба безопасности рф (фсб), главное агентство-преемник кгб, заявило, что гражданин Украины Богдан Цыганенко помогал готовить убийство дарьи дугиной, дочери александра дугина, которого некоторые на Западе называли «мозгом путина».

фсб обвинила Цыганенко в том, что он предоставил главной подозреваемой Наталье Вовк поддельные документы и номерные знаки, а также помог ей собрать взрывное устройство, которое было заложено в машине дугиной.

По данным фсб, 44-летний Цыганенко прибыл в россию через Эстонию 30 июля и покинул страну за день до убийства.

Дугина, 29-летний комментатор националистического российского телеканала, погибла в результате взрыва дистанционно управляемого взрывного устройства, заложенного в ее внедорожнике, в ночь на 20 августа, когда она ехала по окраине москвы. Она скончалась на месте от полученных травм, как заявили власти.

И она, и ее отец, философ, писатель и политический теоретик, горячо поддержали решение президента р владимира путина ввести войска в Украину.

фсб заявила, что убийство дугиной было «подготовлено и совершено украинскими спецслужбами», и обвинила Вовка в том, что он совершил убийство, а затем бежал в Эстонию.

Вовк, по данным ФСБ, приехала в рф в июле с 12-летней дочерью и сняла квартиру в доме, где жила дугина, чтобы следить за ней. Агентство утверждало, что Вовк и ее дочь были на националистическом фестивале, на котором дугин и его дочь присутствовали незадолго до убийства.

Киев категорически отрицает свою причастность к смерти дугиной. Эстонские власти заявили, что не получали никаких официальных запросов или запросов от россии в отношении Вовка.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщали, что обвиненную фсб рф в убийстве Дарьи Дугиной нашли мертвой. Журналисты получили информацию, согласно которой Наталью Вовк, которую фсб рф обвинила в убийстве дугиной, нашли убитой на съемной квартире.

Отметим, что фсб рф обвинила Вовк в убийстве дугиной, которая взорвалась в джипе посреди москвы. Покойная помогала своему отцу, философу и пропагандисту, распространять идеологию «русского мира».

Как считают российские правоохранители, Наталья входит в полк «Азов» и якобы специально приехала в россию в июле этого года, чтобы убить дугину или ее отца. Пресс-служба «Азова» опровергла причастность Вовк к их полку. Спустя несколько дней ответственность за убийство дочери дугина взяла на себя «Национальная республиканская армия», связанная с партизанским движением в россии.

Также «Курсор» рассказывал, что после этого инцидента путин усилил охрану детей и близких.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!