Стало известно, какое американское оружие Украина не может использовать для ударов по рф

У Украины есть ограничения на использование оружия, которое поставляют Соединенные Штаты.

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что Украина обязалась не применять HIMARS для ударов по территории российской федерации*.

Об этом дипломат заявила в интервью ЕП.

По ее словам, между Киевом и Вашингтоном есть договоренность о том, что Украина не будет применять американское оружие, а именно установки HIMARS, для ударов по российской территории.

Макарова также подчеркнула, что каких-либо ограничений для использования вооружения, которое было предоставлено Америкой Украине, для ударов по Крыму нет.

«Я могу четко сказать, что Соединенные Штаты всегда не признавали незаконную аннексию Крыма, и с 2014 года по сейчас придерживались четкой позиции, что Крым — это Украина во всех его аспектах», — сказала посол.

Ранее США выделили новую военную помощь Украине в размере 1,1 млрд долларов. В рамках этой помощи Украина получит 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и боеприпасы для них.

Боритесь, чтобы не погибнуть: президент Украины обратился к коренным народам россии. Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться по-русски к коренным народам рф и сказал, что они «не должны погибать в подлой и позорной войне».

Ранее Курсор писал, что Беларусь отрицает возможность размещения на территории республики российских военных баз.

Кроме этого, в Генштабе Украины рассказали, сколько россиян уже призвали на службу.

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Помимо этого, россия ищет основания, как обосновать участие в войне белорусской армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!