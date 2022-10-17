Украина готовит ответ россии: разрабатывается ударный беспилотник

Государственный концерн Укроборонпром разрабатывает новый аппарат, который сможет поражать вражеские цели на расстоянии до 1 000 км.

В госконцерне Укроборонпр заявили, что вскоре на вооружении ВСУ появится адекватный ответ на атаки иранских дронов Shahed-136, которые россия* маркирует как герань-2 и использует для атак по территории Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы концерна.

«Дальность — 1 000 километров, вес боевой части — 75 килограммов. Завершаем разработку. Россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух. Укроборонпром работает в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это «ничего» успешно работает на поле боя, а еще некоторое «ничего» то и дело проходит успешные испытания», — сказано в сообщении.

Ранее Курсор писал, что обнародованы данные о погибших и пострадавших в результате атаки по Киеву сегодня утром.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку беспилотников по Киеву.

Ранее Курсор писал, что россия* атаковала Киев дронами-камикадзе: появились подробности. С самого утра в Киеве звучала воздушная тревога, а затем началась атака дронами-камикадзе.

Курсор писал, что столицу Украины атаковали дронами-камикадзе: что известно. Сегодня утром, 17 октября, российские войска атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.

Курсор сообщал, что украинским военным удается сбивать часть иранских дронов, которыми российская федерация* атакует города, но есть и те, которые поражают объекты. А все дело в отсутствии многоуровневой системы противовоздушной обороны.

Еще мы писали, что в Николаевской области военнослужащие сбили с крупнокалиберного пулемета дрон-камикадзе Shahed-136 армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!