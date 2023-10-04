Украина получит иранское оружие – СМИ

Оружие Ирана может помочь смягчить некоторые критические проблемы с нехваткой, с которыми столкнулись украинцы.

США передадут Украине тысячи конфискованных иранских единиц оружия и патронов, чтобы ее армия сражалась против ВС *рф.

Об этом сообщает ABC17 со ссылкой на CNN.

Как утверждают официальные американские лица, эта мера может помочь смягчить некоторые критические проблемы с нехваткой, с которыми столкнулись ВСУ. Так, речь идет о дополнительных финансах и оборудовании от США и их союзников.

Есть информация, что в Центральном командовании США собираются объявить об этом решении уже на этой неделе. Пока что непонятно, какими именно юридическими органами США воспользуются для облегчения передачи оружия.

Дело в том, что в ООН требуют, чтобы конфискованное оружие было уничтожено или складировано. Администрация Джо Байдена уже несколько месяцев размышляет над тем, как законно отправить оружие, которое хранится на объектах Центрального командования Вооруженных сил США по всему Ближнему Востоку.

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Помимо этого недавно в министерстве обороны США заявили, что у Ирана достаточное количество ресурсов, чтобы создать ядерное устройство менее чем за две недели. Тем не менее, считает американская сторона, Тегеран не занимается реализацией программы создания ядерного оружия в ближайшее время.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!