Украинские медики назвали симптомы штамма Омикрон, на которые чаще всего жалуются пациенты

По словам медиков, всего есть пять основных симптомов, на которые стоит обратить внимание.

В министерстве здравоохранения Украины сообщили, что симптомы штамма Омикрон очень напоминают простуду. Однако эта болезнь может привести к длительным и тяжелым последствиям.

И вот на телеграм-канале минздрава Украины сообщили о том, что есть пять симптомов, на которые чаще всего жалуются пациенты.

насморк (73 процента);

головные боли (67,5 процентов);

усталость (63,5 процента);

чихание (60 процентов);

боли в горле (59,6 процентов);

Если же говорить о других симптомах, то на них люди жалуются реже. Среди них кашель (45,5 процентов), хрипота в голосе (35,7 процентов), лихорадка (30 процентов) и прочие.

Примечательно, что на проблемы с обонянием или вкусом жалуются, согласно данным, 23,7 процентов.

Ранее Курсор сообщал, что врач рассказала о главной опасности штамма Омикрон.

Кроме того, мы писали, что стало известно, приводит ли Омикрон к воспалению легких.

Еще редакция нашего сайта писала, что в Швеции ученые обнаружили новую мутацию штамма Омикрон.

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