Украинские медики назвали симптомы штамма Омикрон, на которые чаще всего жалуются пациенты

В министерстве здравоохранения Украины сообщили, что симптомы штамма Омикрон очень напоминают простуду. Однако эта болезнь может привести к длительным и тяжелым последствиям.
И вот на телеграм-канале минздрава Украины сообщили о том, что есть пять симптомов, на которые чаще всего жалуются пациенты.
- насморк (73 процента);
- головные боли (67,5 процентов);
- усталость (63,5 процента);
- чихание (60 процентов);
- боли в горле (59,6 процентов);
Если же говорить о других симптомах, то на них люди жалуются реже. Среди них кашель (45,5 процентов), хрипота в голосе (35,7 процентов), лихорадка (30 процентов) и прочие.
Примечательно, что на проблемы с обонянием или вкусом жалуются, согласно данным, 23,7 процентов.
Ранее Курсор сообщал, что врач рассказала о главной опасности штамма Омикрон.
Кроме того, мы писали, что стало известно, приводит ли Омикрон к воспалению легких.
Еще редакция нашего сайта писала, что в Швеции ученые обнаружили новую мутацию штамма Омикрон.
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