Украинские военные нанесли крупное поражение россиянам — аналитики ISW

В ISW считают, что Украина переломила ход войны, но нынешнее контрнаступление пока не позволит завершить ее.

Американские эксперты заявили, что ВСУ нанесли крупное поражение российской армии и смогли вернуть почти всю Харьковскую область благодаря быстрому контрнаступлению.

Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW).

«Длительное обсуждение, а затем объявление Киева о контрнаступательной операции, направленной на Херсонскую область, отвлекло российские войска от секторов, на которых украинцы провели решающие атаки в последние несколько дней», — отметили в Институте.

По словам аналитиков, этот успех стал результатом кампании, в ходе которой максимально использовались западные системы вооружения. ВСУ применили HIMARS и другие западные системы для атак на российские наземные линии связи в Харьковской и Херсонской областях, благодаря этому ужалось создать необходимые условия для успеха операции.

В ISW подчеркнули, что западные системы вооружения были необходимы, но, к сожалению, недостаточны для обеспечения успеха Украины. При этом заявили, что применение ВСУ этих систем в хорошо спланированной и хорошо проведенной кампании позволило обеспечить значительный успех контрнаступательных операций в Харьковской области.

Аналитики заявили, что российские войска не ведут контролируемый отход и спешно покидают юго-восток Харьковской области, чтобы избежать окружения вокруг Изюма. Российские силы ранее ослабляли северное направление Донбасса, перебрасывая подразделения из этого района на юг Украины, что усложняло усилия по замедлению продвижения украинцев или, как минимум, развертыванию сил прикрытия для отступления.

Украинские силы прорвали российские позиции на глубину до 70 км в некоторых местах и ​​захватили более 3 000 кв.км. территории с 6 сентября — больше территории, чем россияне захватили во всех своих операциях с апреля.

Освобождение Изюма станет самым значительным военным достижением Украины после победы в битве за Киев в марте. Это предотвратило бы продвижение рф на северо-запад Донецкой области вдоль трассы E40, которую российские военные пытались использовать для обхода украинских позиций на линии Славянск — Краматорск с фланга. Успешное окружение российских войск, бегущих из Изюма, приведет к уничтожению или захвату значительных российских сил и усугубит проблемы с живой силой и моральным духом россиян.

Курсор писал, что, по всей видимости, смена российской риторики обусловлена успешным контрнаступлением ВСУ. В частности, оно сломало планы кремля касаемо проведения референдумов на оккупированных россией территориях.

Из-за эффективных действия украинских военных российские оккупанты и коллаборанты спешно покидают захваченные города Украины. Враги и предатели боятся за свою жизнь и того, что в скором времени могут столкнуться с «репрессиями».

Также стало известно, что украинское правительство и военные готовились к проведению этого контрнаступления при содействии США. Чиновники делились с американскими разведданными, что могло сыграть важную роль в успехах ВСУ.

Напомним, что «стратегию» минобороны рф раскритиковал глава чеченской республики рамзан кадыров. Он сказал, что если методы ведения войны не изменят, то он «выйдет на руководство россии, чтобы разъяснить им ситуацию».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!