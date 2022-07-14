Украинские войска активно освобождают юг Украины

Солдаты украинской армии уже освободили 44 населенных пункта в Херсонской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.
«Большая часть Херсонской области находится под временной оккупацией. На сегодняшний день освобождено 44 населенных пункта. Они очень страдают, потому что российские оккупанты постоянно их обстреливают. Села испытывают большие разрушения. Разрушается инфраструктура, жилые дома», — сказал он.
Напомним, что во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области украинская армия уничтожила склад боеприпасов оккупантов.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Также сообщалось, что в рф мужчина сдал жену полиции за антивоенные высказывания. В поселке Горки-10 в Московской области гражданин рф* донес на свою жену в полицию за то, что она выступила против российского вторжения в Украину. Мужчина требовал, чтобы сотрудники правоохранительных органов «приняли меры» против его жены.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!