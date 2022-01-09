В Алматы продолжают гибнуть дети

На этот раз погибла четырехлетняя девочка.

Стало известно о гибели четырёхлетней девочки в Алматы. Об этом сообщила детский омбудсмен Аружан Саин.

По словам Саин, девочка еще седьмого января находилась вместе со своей сестрой, которой 15 лет. Вместе они сидели в машине, которая попала под обстрел.

К сожалению, младшая сестра погибла на месте, а ее старшая сестра получила пулевое ранение. Сейчас девочка-подросток находится в реанимации.

Ранее Курсор сообщал о том, что Аружан Саин также сообщала о смерти 11-летнего мальчика, который гулял с родителями и также погиб от пулевого ранения.

Также мы писали, что в сети казахстанскими показали видео с детьми, которые играют на фоне выстрелов и взрывов.

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