По словам главы оборонного комитета, средства российского минобороны «сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов».

Глава оборонного комитета российской госдумы андрей картаполов* предложил российским корпорациям самим закупать системы противовоздушной обороны для борьбы с дронами.

По словам российского депутата, на сегодняшний день средства минобороны рф «сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов».

«Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты», — сказал депутат.

По мнению картаполова, такой вклад бизнеса в безопасность позволит защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы страны-террориста.

Как сообщал Курсор, министерство финансов россии опубликовало отчет, указав, что дефицит бюджета рф в январе вырос до 1,76 триллиона рублей (24,8 миллиарда долларов).

Такие цифры отбрасывают экономику рф на 25 лет назад по сравнению с временем до вторжения в Украину.

Судя по последним данным минфина, после почти года войны путина экономические проблемы, похоже, усугубляются. Цифры отмечают самый большой дефицит бюджета россии за первый месяц года как минимум с 1998 года

Ранее Курсор писал, что Германия одобрила поставку Украине танков Leopard: какие объемы согласованы.

Также сообщалось, что в СНБО Украины ответили, есть ли у них оружие, способное уничтожить цели в рф.

Напомним, что в российской федерации уже несколько месяцев в полной мере идет подготовка бомбоубежищ. Обустроить их приказали в кремле.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!