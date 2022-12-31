В Киеве дали прогноз для россии на 2023 год

По словам начальника Главного управления разведки, Украину в новом году порадуют хорошие события.

В 2023 году в российской федерации может поменяться власть, а Украину ждет победа.

Об этом в эфире объединенного украинского марафона заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, Украину в новом году порадуют хорошие события.

«Радость и победа, вот что он нам принесет. Как минимум, я на это надеюсь», – сказал Буданов.

При этом российское руководство, по словам главы ГУР, будет ждать трансфер власти. Каким именно он будет – зависит от множества факторов.

«В какую сторону – к реваншистам или более лояльным представителям – покажет время», – отметил Буданов.

Как сообщал Курсор, глава рф владимир путин своим указом фактически легализовал конфискацию имущества украинцев на захваченных территориях. Россиянам не придется за это отвечать у себя на родине.

Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны. Американские аналитики обращают внимание на подписанный российским диктатором 29 декабря указ, освобождающий всех российских чиновников, в том числе работников силовых структур, от обязанности обнародовать декларации о доходах.

Ранее Курсор информировал о том, что администрация президента россии передала пропагандистам «методички» для подготовки аудитории к отступлению армии рф из Херсона.

Также Курсор писал о том, что многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!