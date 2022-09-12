В Минобороны Украины оценили вероятность нового контрнаступления россиян

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что ВСУ должны быть готовы к защите деоккупированных территорий.

Украинские защитники успешно проводят контрнаступление, в частности в Харьковской области, но праздновать победу пока не стоит, потому что россияне могут с новыми силами попытаться снова ее захватить.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Financial Times.

По его словам, после деоккупации территорий ВСУ должны быть готовы ее контролировать и защищать. Украинские бойцы устали за шесть дней атаки, но при этом у них сохранился высокий моральный дух. Военные готовы были идти в контрнаступление и успех последних дней продемонстрировал то, что российскую федерацию* можно победить.

Министр обороны сравнил «украинский блицкриг» со снежным шаром, который катится по склону. Недавние события, в частности бегство россиян с Харьковской области, стало большой неудачей для армии противника от начала полномасштабной войны.

«Курсор» писал ранее, что в рамках продолжающихся оборонных операций украинские военные освободили уже десятки населенных пунктов из-под контроля рф. С 1 сентября освобождены более 1000 квадратных километров территории Украины.

Еще мы писали, что украинские власти решили, что, поделившись информацией с США, они смогут получить больше поддержки, и оказались правы. Высокопоставленные украинские чиновники усилили обмен разведданными со своими американскими коллегами, когда начали планировать контрнаступление.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!