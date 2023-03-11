В москве горит административное здание

Речь идет о девятиэтажке рядом с «Останкино», в которой находится офис телеканала рпц «спас».

В административном здании на северо-востоке столицы россии москвы* вспыхнул пожар.

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что речь идет о девятиэтажке рядом с «Останкино», в которой находится офис телеканала рпц «спас».

Информации о масштабах пожара и пострадавших пока нет.

До этого Курсор информировал о том, что 9 декабря 2022 года в москве загорелся торговый центр «МегаХимки», который находится на Ленинградском шоссе. По информации СМИ пожар начался с возгорания кровли. После этого последовали взрывы в самом здании.

Спасатели МЧС сообщили, что площадь пожара составляла 7 тысяч кв. м, ему присвоили вначале четвертую (из пяти), а позже высшую категорию сложности.

Ранее Курсор сообщал, что в одном из российских городов взорвался газ в ТЦ, есть пострадавшие.

Еще мы писали, что в омске (российская федерация) загорелся торговый центр «Триумф». Площадь возгорания составила более 1,3 тысячи квадратных метров.

Напомним, в российской федерации в поселке тымовском на сахалине произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. Количество жертв в результате ЧП возросло до девяти человек, среди них — четверо детей в возрасте от 8 до 12 лет.

Также наш сайт писал о взрывах на российских аэродромах: каким может быть ответ москвы.