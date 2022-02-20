В Москве разогнали акцию против войны с Украиной

У пикетчиков были плакаты «Руки прочь от Украины», «Долой власть чекистов», «Россия, не трогай Украину», «Нет войне с Украиной», «Свободу украинским политзаключенным».

Сегодня, 20 февраля, в Москве прошла акция против войны с Украиной. Митингующие призывали правительство РФ «не трогать» Украину. В акции правоохранители задержали несколько человек.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, акция проходила на Пушкинской площади, и демонстранты держали в руках плакаты с призывами: «Руки прочь от Украины», «Долой власть чекистов», «Школы и больницы вместо бомб и снарядов» «Нет войне с Украиной», «Свободу украинским политзаключенным» и другие.

На место прибыли сотни правоохранителей. Они задержали правозащитника Льва Пономарева, а также активистов Михаила Кригера, Николая Рекубратского, Юрия Самодурова, Михаила Удимова и Ольгу Мазурову.

Указыается, что их сперва держали в автозаках возле места проведения акции.

В Москве на Пушкинской площади задержали Льва Пономарева. Он вышел с другими правозащитниками в одиночный пикет против войны с Украиной.

Льву Александровичу 80 лет. Этот арест — настоящее позорище. pic.twitter.com/XRkZHII2WQ — Татьяна Усманова (@TatianaUsmanova) February 20, 2022

На фото выше видно, как задерживают Льва Пономарева. «Льву Александровичу 80 лет. Этот арест — настоящее позорище», — пишет Татьяна Усманова.

Тем временем в Москве задержали правозащитников, которые вышли на пикеты против войны в Украине. У пикетчиков были плакаты "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", "Россия, не трогай Украину", "Нет войне с Украиной", "Свободу украинским политзаключенным". pic.twitter.com/UPRvWTAUqG — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) February 20, 2022

Курсор ранее сообщал, что Макрон и Путин обсудили по телефону кризис в Украине. Переговоры рассматриваются как «последние возможные и необходимые усилия, чтобы избежать крупного конфликта в Украине», говорится в сообщении Елисейского дворца.

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