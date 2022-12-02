В рф разбился еще один истребитель: в сети показали видео крушения

Истребитель МиГ-31 разбился во время тренировочных полетов на востоке российской федерации. Пилоты катапультировались.

В Приморском крае в рф* разбился истребитель МиГ-31.

В российских СМИ написали, что истребитель потерпел крушение сразу же после вылета. Самолет упал в лесном массиве неподалеку от села Алексеевка. Экипаж успел катапультироваться.

При этом в рф прокомментировали, что проводились учебно-тренировочные полеты.

В пресс-службе Восточного военного округа россии сообщили: «Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность».

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