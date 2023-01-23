В россии предотвратили теракт якобы «по заданию Украины» — фсб

На территории северо-кавказского федерального округа россии* был задержан россиянин, который якобы собирался совершить теракт по заказу спецслужб Украины.

В федеральной службе безопасности рф отчитались о задержании в скфо гражданина российской федерации, который подозревается в подготовке террористического преступления по заданию спецслужб Украины.

Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

«В январе 2023 года на территории скфо предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином России преступления террористического характера, которое он планирован по заданию украинских спецслужб», — заявили в ведомстве.

Кроме этого, силовики провели обыски по месту жительства задержанного, во время которых обнаружили и изъяли «готовые к применению средства террора». Правоохранители также добавили, что задержанный якобы уже дал признательные показания.

В фсб отметили, что было возбуждено уголовное дело по статье подготовка теракта. Расследование продолжается.

Ранее Курсор писал, что украинский генерал поделился планами ВСУ. Украинские власти ведут переговоры по поводу получения дальнобойных ракет, способных достать до москвы.

Курсор сообщал, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Эксперты определили самые уязвимые направление фронта, по которым российская армия будет первоочередно наносить удары.

Кроме этого, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. На самом деле, данные Генштаба Украины весьма далеки от реальных цифр.

Также военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Напомним, что в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!