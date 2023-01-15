В россии сержант подорвал воинскую часть, много погибших и раненых

Военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. После взрыва в здании, где располагались мобилизованные, сдетонировали боеприпасы.

В воинской части в белгородской области российской федерации* в воскресенье, 15 января, произошел взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно сообщению, взрыв устроил военнослужащий из свердловской области. По предварительной информации, все пострадавшие и погибшие — мобилизованные.

«Военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. После взрыва в здании сельского дома культуры, где располагались мобилизованные, сдетонировали боеприпасы и начался пожар на площади около 450 квадратных метров — его около 4 часов тушили пожарные», — пишет СМИ.

Отмечается, что по сведениям саперов, на территории еще могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы. При взрыве погибли трое военных, еще как минимум 10 получили ранения.

Как сообщал Курсор, вечером в четверг, 12 января, жители нового оскола (белгородская область, россия) увидели в небе вспышку и услышали серию взрывов. У местных жителей задрожали окна, в небе начало виднеться зарево.

Ранее Курсор сообщал, что на аэродроме в российском энгельсе прогремел взрыв. В ночь на понедельник, 26 декабря, в энгельсе (российская федерация) на военном аэродроме произошел громкий взрыв, в результате которого начался пожар.

Курсор писал ранее, что губернатор курской области рф роман старовойт 6 декабря заявил об атаке беспилотника на аэродром. В результате происшествия загорелся накопитель нефти, пострадавших нет.

Еще мы писали, что на территорию российской авиабазы ​​шайковка в калужской области залетел и взорвался неизвестный беспилотник.

Напомним, что в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя заявил, что произошла «внештатная ситуация».